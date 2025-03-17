Появилось видео с выпадающими из подбитой БРДМ бойцами ВСУ

Бойцы ВСУ вывалились из подбитой бронированной машины на полном ходу. Кадры применения российскими военными FPV-дронов опубликовали в Telegram-канале «Два майора».

На видео показали, как беспилотник поразил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ). После удара автомобиль продолжил движение, но из нее начали выпадать украинские боевики. Затем БРДМ съехала с дороги и закатилась на холм.

«Личный состав противника, будучи раненым, просто вываливается на полном ходу. А „побратимы“ едут дальше», — написали в посте.

По данным военкоров, машину ВСУ подбили бойцы 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с помощью беспилотников «Князь Вандал Новгородский». Обстрел противника произошел рядом с населенным пунктом Тарасовка восточнее Покровска.

Ранее в сети появилось видео, как ВС России сбросили трехтонную авиационную бомбу ФАБ-3000 на боевиков ВСУ в Курской области.