Алаудинов рассказал о ситуации в Судже

Украинские военные не контролируют Суджу в Курской области полностью, там работают российские подразделения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» .

Накануне он также заявлял, что ни о каком контроле Суджи со стороны украинских боевиков не может идти и речи.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные восстановили контроль над селом Крупец. Общие потери ВСУ за сутки оценили в 340 боевиков.

Алаудинов отмечал, что большинство техники, которую украинские военные привезли в Курскую область, уже уничтожили.

В Сети появились кадры, как двое украинских военных издеваются над пенсионером из Суджи, выкрикивая в его адрес оскорбления с нарочитым немецким акцентом. Личность одного из них уже удалось установить.