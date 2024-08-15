Алаудинов рассказал о ситуации в Судже

Алаудинов: в Судже работают российские подразделения

пресс-служба губернатора Курской области
Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Украинские военные не контролируют Суджу в Курской области полностью, там работают российские подразделения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне он также заявлял, что ни о каком контроле Суджи со стороны украинских боевиков не может идти и речи.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные восстановили контроль над селом Крупец. Общие потери ВСУ за сутки оценили в 340 боевиков.

Алаудинов отмечал, что большинство техники, которую украинские военные привезли в Курскую область, уже уничтожили.

В Сети появились кадры, как двое украинских военных издеваются над пенсионером из Суджи, выкрикивая в его адрес оскорбления с нарочитым немецким акцентом. Личность одного из них уже удалось установить.

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