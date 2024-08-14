Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют город Суджа

Алаудинов: Суджа не находится под контролем ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Город Суджа не находится под контролем украинских боевиков. Об этом в эфире Первого канала заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сегодня в Судже находятся подразделения Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник…» — уточнил он, подчеркнув, что ни о каком контроле ВСУ на территории этого населенного пункта не идет и речи.

В своем Telegram-канале Алаудинов также сообщил о том, что после планируемого захвата АЭС в Курчатове Украина собиралась выйти на переговоры с ультиматумом.

«Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — пояснил глава спецназа.

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