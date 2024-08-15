Бандеровские недобитки. Два украинских боевика поглумились над пенсионером в Судже

Shot: над стариком в Судже издевался 38-летний житель Ивано-Франковской области

Одним из двух украинских боевиков, издевавшихся над пенсионером на окраине Суджи в Курской области, был 38-летний житель Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее в Сети появилось видео, как двое боевиков, надев каски СС, кричат гадости 74-летнему жителю Суджи, изображая при этом немецкий акцент. Глумливые кадры сняли они сами.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал пять миллионов рублей вознаграждения за их поимку, назвав обоих «бандеровскими недобитками».

По данным канала, Данилюк на родине работал строителем. Личность второго боевика пока установить не удалось.

Накануне женщина, эвакуированная в Россию из Харьковской области, рассказала, что стала жертвой изнасилования. Над ней надругались двое французских наемников. Одного из них уже удалось опознать.