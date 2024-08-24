Алаудинов рассказал о планах российской армии в Курской области

Алаудинов: сделаем все, чтобы купировать противника в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские войска сделают все, чтобы купировать ВСУ в Курской области. Такое заявление в эфире телеканала «Соловьев Live» сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Будем делать все, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — отметил командир «Ахмата».

Алаудинов подчеркнул, что история повторятся и «фашист второй раз ломает здесь свои зубы».

Российские бойцы ударили ФАБами по подразделениям ВСУ, направлявшимся в Курскую область. Под удар попали около 20 боевиков.

Накануне Алаудинов сообщил, что бойцы «Ахмата» уничтожили две группы ВСУ в Курской области. Российские военные взяли в плен украинского боевика.

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