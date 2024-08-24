Российские бойцы ударили ФАБами по собиравшимся в Курскую область украинцам под Сумами

Российские военные нанесли много ударов по объектам и личному составу украинской армии в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, под удар также попали военные ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область. По ним нанесли удар двумя фугасными авиабомбами (ФАБ).

«Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — сказал Лебедев.

Также он отметил, что в селе Береза Сумской области, в котором находится пункт переправки боевой техники и украинский склад снарядов, нанесли удар пятью ФАБами. Одна атака пришлась по хранилищу. Еще ВС РФ поразили ремонтный военный завод в Белополье, где было до 30 военных и 22 единицы техники.

Ранее Сергей Лебедев рассказал, что военные России атаковали тернопольское нефтехранилище, которое украинские войска использовали для снабжения. По словам подпольщика, атака на объект случилась во время заполнения железнодорожных цистерн.