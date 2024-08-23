Российские военные не позволяют украинским подразделениям стянуть свежие силы в Курскую область. Об этом рассказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, обстановка в российском приграничье нормальная и находится под контролем.

«Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем», — подчеркнул Алаудинов.

Накануне уничтожили большое число сил и средств противника. Обстановка на месте боевая, резюмировал он.

В Курской области военнослужащие спецназа «Ахмат» ликвидировали французский зенитно-ракетный комплекс Crotale FPV-дроном. Как сообщал Алаудинов, стоимость этого ЗРК составляет восемь миллионов евро. При этом российский FPV-дрон изготовили за 60 тысяч рублей.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США знали о планах Украины по атаке на Курскую область. По его словам, Белому дому достаточно было «щелкнуть пальцами», чтобы ВСУ прекратили свои действия.