Бойцы «Ахмата» разгромили две группы ВСУ в Курской области
Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил об уничтожении двух групп ВСУ под Курском
Военные «Ахмата» уничтожили две группы Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил командир отряда спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале.
Враг перебрасывает все больше и больше резервов на Курском направлении, отметил он.
«У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником», — подчеркнул Алаудинов.
Российские бойцы также взяли в плен одного украинского боевика. За минувшие сутки военнослужащие уничтожили большое количество живой силы врага.
По словам Алаудинова, обстановка в российском приграничье находится под контролем. ВС России не дают противнику стягивать свежие силы под Курск.
Россия обречена на успешное завершение специальной операции и победу, заявил командир «Ахмата». Он призвал всех делать свою работу и не нарушать строй, сообщил RT.