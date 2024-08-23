Бойцы «Ахмата» разгромили две группы ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил об уничтожении двух групп ВСУ под Курском

Фото: РИА «Новости»

Военные «Ахмата» уничтожили две группы Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил командир отряда спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Враг перебрасывает все больше и больше резервов на Курском направлении, отметил он.

«У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником», — подчеркнул Алаудинов.

Российские бойцы также взяли в плен одного украинского боевика. За минувшие сутки военнослужащие уничтожили большое количество живой силы врага.

По словам Алаудинова, обстановка в российском приграничье находится под контролем. ВС России не дают противнику стягивать свежие силы под Курск.

Россия обречена на успешное завершение специальной операции и победу, заявил командир «Ахмата». Он призвал всех делать свою работу и не нарушать строй, сообщил RT.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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