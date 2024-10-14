Алаудинов объявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области

Примерно половина территории Курской области, которую ранее заняли украинские войска, освобождена. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире ГТРК «Курск» .

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена», — подчеркнул он.

По его словам, на Курском направлении ликвидировали значительное количество вооружения и техники, принадлежащих противнику.

Ранее Алаудинов выразил уверенность, что российские военные, если не сбавят темпа, скоро освободят всю территорию Курской области. По данным разведки, украинские боевики начали отступать из Суджанского района.

ВСУ уже столкнулись с проблемами из-за «отвратительной русской погоды». Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что противнику мешают грязь и бездорожье. По мнению другого эксперта Александра Шарковского, этой осенью украинские боевики столкнутся с новыми проблемами из-за распутицы.