«Противник отступает». ВСУ столкнулись с проблемами из-за «отвратительной русской погоды»

«Грязь и бездорожье мешают, прежде всего, наступающим войскам. Сидящие в обороне передвигаются меньше», — отметил специалист.

По его словам, о плохой проходимости танков Abrams и Leopard давно известно.

«Предупреждали же вас, не надо сюда ехать. Но не внявшие предупреждению и таки припершиеся в ту же самую Курскую область ощущают это особенно болезненно», — заявил Онуфриенко.

Вооруженные силы России отрезали пути отхода противнику из Любимовки. С похожей проблемой столкнулись боевики, которые не успели отойти от Ольговки. ВСУ покидают территории по бездорожью с соответствующими потерями, отметил эксперт.

«На всех остальных участках фронта противник с боями отступает», — добавил он.

Ранее Онуфриенко заявил, что усилившие наступление ВС России обратили в бегство украинских военных на всей линии соприкосновения.