«Распутица поставит крест». Украинским войскам в Курской области предрекли провал

Осенью военнослужащие украинской армии, дислоцированные в Курской области, столкнутся с рядом трудностей. Они будут испытывать нехватку ресурсов из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с осенней распутицей. Такое заявление сделал военный эксперт Александр Шарковский, сообщил «Абзац» .

«Распутица поставит крест на украинцах. Нашим тоже будет трудно наступать, но снабжение группировки войск ВСУ, которая находится в Курской области, будет практически невозможно», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, боевикам станет крайне трудно удерживать занятые территории. Он предположил, что в период распутицы российские военные могут предпринять решительные действия.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко уже отмечал, что ВСУ уже столкнулись с проблемами из-за «отвратительной русской погоды». Грязь и бездорожье мешают наступающим войскам. Ранее на Украине заявили о потере управления частями в Курской области.