Украинское командование отвело войска под Суджей для перегруппировки сил. Об этом РИА «Новости» заявил военный группы командира Аида с позывным Москва.

«На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]», — отметил он.

ВСУ могли отступить, чтобы провести ротацию войск, подчеркнул военнослужащий, добавив, что уже сейчас есть информация о готовящейся переброске подкрепления на это направление.

«Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — заключил он.

Ранее в Сети появилась видеозапись с разгромом колонны ВСУ из 19 единиц техники в Курской области. Морпехи в двух БТР разгромили противника благодаря грамотно выставленной огневой засаде.

Они поразили восемь единиц техники перекрестным огнем, а остальные четыре боевые машины уничтожили другие подразделения. Еще пять бронемашин ВСУ отступили.

По данным журнала Forbes, в результате нападения на Курскую область украинские войска потеряли лучшие танковые подразделения. По этой причине ВСУ не смогли удержать важные населенные пункты на других направлениях.