ВСУ начали перегруппировывать силы под Суджей
Разведка «Ахмата» подтвердила отступление ВСУ под Суджей для перегруппировки
Украинское командование отвело войска под Суджей для перегруппировки сил. Об этом РИА «Новости» заявил военный группы командира Аида с позывным Москва.
«На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]», — отметил он.
ВСУ могли отступить, чтобы провести ротацию войск, подчеркнул военнослужащий, добавив, что уже сейчас есть информация о готовящейся переброске подкрепления на это направление.
«Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — заключил он.
Ранее в Сети появилась видеозапись с разгромом колонны ВСУ из 19 единиц техники в Курской области. Морпехи в двух БТР разгромили противника благодаря грамотно выставленной огневой засаде.
Они поразили восемь единиц техники перекрестным огнем, а остальные четыре боевые машины уничтожили другие подразделения. Еще пять бронемашин ВСУ отступили.
По данным журнала Forbes, в результате нападения на Курскую область украинские войска потеряли лучшие танковые подразделения. По этой причине ВСУ не смогли удержать важные населенные пункты на других направлениях.