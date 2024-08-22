Аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять воздушные суда

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда. О введении ограничений в работе воздушной гавани сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул он.
Ночью Волгоград атаковали украинские беспилотники. В небе над регионом перехватили и уничтожили 13 дронов.
Налет БПЛА отразили в районе Мариновки. В СМИ появилась информация, что украинские боевики пытались ударить по аэродрому в поселке Октябрьский. Как позже сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, после падения дронов начался пожар на территории объекта Министерства обороны. Предварительно, обошлось без жертв.
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