ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области. Об этом заявил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах примерно в 3:30 (время совпадает с московским). По неуточненной информации, целью БПЛА был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в нескольких километрах от города.

Сейчас известно о двух сбитых дронах. При этом официальной информации о случившемся пока не поступало.

Вечером 21 августа угрозу атаки БПЛА объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис призвал северян не терять бдительность и позвонить в спасательные службы, если возникнет подозрительная ситуация.