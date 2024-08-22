ВСУ пытались ударить дроном по аэродрому под Волгоградом — СМИ

Baza: ВСУ попытались атаковать аэродром в Волгоградской области

Фото: РИА «Новости»

ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах примерно в 3:30 (время совпадает с московским). По неуточненной информации, целью БПЛА был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в нескольких километрах от города.

Сейчас известно о двух сбитых дронах. При этом официальной информации о случившемся пока не поступало.

Вечером 21 августа угрозу атаки БПЛА объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис призвал северян не терять бдительность и позвонить в спасательные службы, если возникнет подозрительная ситуация.

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