ВСУ пытались ударить дроном по аэродрому под Волгоградом — СМИ
Baza: ВСУ попытались атаковать аэродром в Волгоградской области
ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области. Об этом заявил Telegram-канал Baza.
По данным журналистов, жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах примерно в 3:30 (время совпадает с московским). По неуточненной информации, целью БПЛА был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в нескольких километрах от города.
Сейчас известно о двух сбитых дронах. При этом официальной информации о случившемся пока не поступало.
Вечером 21 августа угрозу атаки БПЛА объявили в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис призвал северян не терять бдительность и позвонить в спасательные службы, если возникнет подозрительная ситуация.