Системы ПВО за ночь сбили 28 украинских дронов над шестью регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников ВСУ над Россией

Фото: РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили почти 30 украинских дронов над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, еще семь — над Ростовской. Четыре дрона ликвидировали в Белгородской, два — в Воронежской областях. По одному дрону уничтожили под Курском и Брянском.

Ранее появилась информация, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны.

В Белгородской области украинские военные с помощью дронов атаковали села Ясные Зори и Веселая Лопань. В нескольких домах выбило окна, посекло машины.

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