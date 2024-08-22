Пожар на территории объекта Минобороны вспыхнул из-за падения БПЛА под Волгоградом

В ночь на четверг, 22 августа, на территории Волгоградской области сработала система противовоздушной обороны. Силы ПВО отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его процитировали в Telegram-канале администрации области.

По его словам, атаку беспилотников отразили в районе Мариновки. Большую часть дронов уничтожили.

«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — уточнил глава региона.

Пожарно-спасательные службы начали тушить возгорание. Жертв при атаке беспилотников нет. По данным Минобороны, над Волгоградской областью сбили 13 дронов ВСУ.

Всего за ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Семь дронов ликвидировали над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской. Два беспилотника сбили в Воронежской области. По одному — под Курском и Брянском.