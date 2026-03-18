Аэропорт Краснодара временно перестал принимать и выпускать самолеты

Работу краснодарского аэропорта временно ограничили. Об этом в своем телеграм-канале заявил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Он отметил, что воздушная гавань временно прекратила принимать и выпускать лайнеры. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

За ночь над регионами сбили 85 беспилотников ВСУ. Средства ПВО отразили налеты БПЛА на Кубани, в Адыгее, Крыму, над Азовским и Черным морями, в Брянской, Астраханской, Калужской, Смоленской и других областях.

В Краснодаре от ударов БПЛА пострадали Юбилейный и Центральный районы, а также Прикубанский округ. Фрагменты дрона упали во дворах многоквартирного и частного домов, осколками посекло машины. Оперативный штаб Кубани уточнил, что обошлось без жертв и раненых.

Утром 18 марта глава города Евгений Наумов обратился к жителям и призвал оставить детей дома, так как в регионе сохраняется опасность БПЛА.