Обломки БПЛА повредили кровлю медцентра в Краснодаре

В Юбилейном районе Краснодара обломки украинских БПЛА повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Об этом сообщил оперштаб Кубани .

«Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — уточнили в штабе.

Также детали дронов рухнули во дворы многоквартирного и частного домов. В Фестивальном микрорайоне обломки упали во дворе частного домовладения, в соседней многоэтажке пострадало остекление.

Из-за атаки ВСУ на Краснодар погиб один человек, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. После налета дронов в одной из квартир случился пожар, фрагменты БПЛА нашли на балконе.