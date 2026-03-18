В Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА, детей призвали оставить дома

Опасность атаки беспилотников сохраняется в Краснодарском крае и Краснодаре. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Евгений Наумов.

«В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА. Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей», — написал он.

Наумов отметил, что сотрудников и руководство проинструктировали о действиях при возможной опасности. Однако из-за напряженной обстановки родителям лучше оставить детей дома. В учреждениях не будут считать их отсутствие за прогул.

Сегодня ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека при атаке БПЛА в Краснодаре. Украинские дроны ударили по многоквартирным жилым домам в городе.