Силы ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Краснодарским краем — 42, также 13 дронов ликвидировали над Черным морем, шесть — над Азовским морем, по пять — над Брянской областью и Крымом, четыре — над Республикой Адыгеей, три — над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской, по одному — над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.

Сегодня ночью жительница Новороссийска рассказала в беседе с 360.ru, что над городом прогремело не менее трех взрывов. Атака началась примерно в 03:30 и продолжалась несколько часов