Обломки БПЛА повредили еще несколько объектов в Краснодаре

Фрагменты украинских беспилотников повредили еще несколько объектов в Краснодаре. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

В Центральном округе обломки дронов задели стену и повредили остекление окон частного дома, а также семь машин на парковке одного из отелей.

В Прикубанском округе фрагменты БПЛА упали на кровлю многоквартирного здания, пострадала квартира, рухнул балкон. Осколки посекли около 10 авто.

«По предварительной информации, пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы», — добавили в оперштабе.

В Юбилейном районе Краснодара фрагменты беспилотников повредили кровлю медицинского центра. На место прибыли экстренные службы.