«Злорадство, адская радость». Реакция Украины на ЧП с поездами поразила Захарову

Злорадство, с которым Украина отреагировала на ЧП с обрушением мостов в Курской и Брянской областях, поразительно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается международного аспекта, все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО. Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — процитировал дипломата ТАСС.

Трагедия произошла, отметила она. Сейчас правоохранительные органы России проводят необходимые следственные мероприятия.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что 1 июня, в Международный день защиты детей, все люди с добрыми намерениями, независимо от их возможностей и местонахождения, выражают свою поддержку и стремятся помочь.

«И вот тут мы видим очередной факт, буквально расчеловечивание тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого», — добавила она.

В Выгоничском районе Брянской области мост обрушился на поезд. В вагонах находились около 400 человек. В результате трагедии погибли семь пассажиров, десятки пострадали. В Брянской области объявили трехдневный траур. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще один мост обрушился в Курской области, тепловоз и три вагона сошли с рельсов. Машинист получил травмы ног. Всех членов бригады отправили в больницу. Президент Владимир Путин в течение всей ночи получал от ФСБ и МЧС доклады о ситуации в Курской и Брянской областях.