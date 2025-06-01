Были в шоке. Родственники пострадавших в ЧП под Брянском рассказали о случившемся

Пассажиры поезда Климов — Москва, на который в Брянской области рухнули обломки подорванного моста, не сразу поняли, что происходит. Некоторые пострадавшие посчитали, что состав столкнулся с чем-то на путях.

Что произошло Мост рухнул на поезд в Выгоничском районе Брянской области. Всего в вагонах находились почти 400 пассажиров. Жертвами ЧП стали семь человек, 47 госпитализировали. Среди пострадавших есть дети, в тяжелом состоянии находится восьмимесячный мальчик. Его и еще двух несовершеннолетних отправят в Москву для лечения. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о том, что мост обрушился из-за взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: РИА «Новости»

Днем на Киевский вокзал в Москве прибыл резервный состав Климов-Москва с пострадавшими пассажирами. Во время ожидания поезда 360.ru спросил родственников о том, что происходило в Брянской области.

Никто не понимал, что происходит Невестка одной из пассажирок Татьяна рассказала, что первой реакцией на случившееся у всех стал шок.

В поезде ехала мама моего супруга <…> Первое — это состояние шока. Все были напуганы и не понимали, что происходит. Травмы тоже сложно оценить в состоянии шока Татьяна Невестка пострадавшей

Женщина сообщила, что родственница ударилась головой, но подробности ее состояния пока неизвестны. Тяжело раненных, которые не могли идти, осматривали прямо на месте, остальных перевозили на осмотр. «Вчера после 22:00 она сообщила, что произошла чрезвычайная ситуация, их вывели из поезда, довезли на автобусе до ближайшего распределительного пункта в школе и оказали первую помощь», — объяснила собеседница 360.ru. После осмотра пострадавших отвезли в Брянск.

Фото: РИА «Новости»

На связь удалось выйти не сразу Похожую историю рассказала 360.ru москвичка Анна. Девушка ждала на вокзале свою 79-летнюю бабушку. «Мне позвонила мама в шесть утра и сообщила, что поезд, в котором ехала моя бабушка, столкнулся. Я начала гуглить, что происходит <… > Естественно, бабушка трубку не поднимала, не отвечала», — отметила она. Внучка пассажирки обратилась в горячую линию МЧС и выяснила, что ее бабушка жива. После этого ей удалось выйти с пострадавшей на связь.

Она сказала, что было очень сильное столкновение. Я думаю, что она сама не поняла, что вообще происходит. Но я особо и не спрашивала, что там было Анна Внучка пассажирки