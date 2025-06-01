В Брянской области объявили трехдневный траур после обрушения моста

Губернатор Богомаз объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в Брянской области

Из-за трагедии в Выгоничском районе, где обрушился мост и сошел с рельсов пассажирский поезд, в Брянской области объявили 2, 3 и 4 июня днями траура. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области», — написал губернатор.

Культурные учреждения и телерадиокомпании отменяют все развлекательные мероприятия и передачи. Власти региона выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь как пострадавшим, так и их близким.

Ранее Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами. Губернатор Михаил Евраев выразил глубокие соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.