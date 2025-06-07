Зеленский заявил, что водители фур не знали про атаки дронов на аэродромы

Российские водители грузовиков не подозревали, что в контейнерах, которые они перевозили, беспилотники. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News .

«Они ничего не знали. Просто выполняли свою работу», — сказал он.

Зеленский заявил, что украинские спецслужбы использовали якобы только свое оружие и не прибегали к технике западных партнеров. Он признался, что хотел применить то, что производит его страна.

Украина 1 июня FPV-дронами атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Огонь быстро потушили, обошлось без пострадавших.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что БПЛА вылетали из фуры. Смелые жители Иркутской области, чтобы остановить беспилотники, вылетающие из грузовика, забрасывали их камнями.

После украинским системам противовоздушной обороны пришлось отражать массовую атаку беспилотников на несколько районов Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска в ответ на теракты со стороны киевского режима стали наносить массированные удары по военным объектам Украины.