На Киев обрушилась мощная атака российских дронов

Украинским системам противовоздушной обороны пришлось отражать массовую атаку беспилотников на несколько районов Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале .

«На Оболони работает ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя», — сообщил киевский градоначальник.

Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях. Потом сообщил о падении обломков и прилетах в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах.

До этого Telegram-канал «Инсайдер UA» сообщил, что на Киевскую область с юга «идут ракеты», предположительно, «Калибры».

Издание УНИАН предупредило, что на Левом берегу в отдельных микрорайонах украинской столицы возможны аварийные отключения света.

До этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что украинский президент Владимир Зеленский испугался, что Москва ответит на атаки ВСУ по российским аэродромам.