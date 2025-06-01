Губернатор Иркутской области заявил об атаке дронов на военную часть

Дроны пытались атаковать военную часть в поселке Средний. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

«Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — написал он.

На место происшествия прибыли оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ и МЧС, а также бойцы Росгвардии. Сам губернатор отправился в Усольский район.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — призвал он.

Кобзев также отметил, что сейчас в соцсетях много противоречивой информации о взрывах в Усольском районе. Он посоветовал жителям не распространять слухи и доверять только проверенным данным.

Ранее очевидцы сообщали, что в Иркутской области прогремели взрывы, а дроны вылетали из фуры, когда большегруз остановился на трассе.