Массированный удар по военным целям на Украине назвали ответом на теракты ВСУ

Песков: массированный удар по военным целям на Украине — ответ на теракты ВСУ

Массированный удар российских военных по военным целям на Украине ночью 6 июня стал ответом на террористические акты киевского режима. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Ночной массированный удар по военным целям на Украине — ответ на террористические акты киевского режима», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все происходящее в рамках специальной операции на Украине, ежедневные действия бойцов — ответ на действия украинских властей, которые приобрели характеристики террористического режима.

Ранее на видео попал ракетный удар ВС России по авиационному заводу «Мотор» в Луцке, выпускающему производит авиационные двигатели в рамках контрактов с Укрооборонпромом. Предприятие — единственное на Украине, которое ремонтирует двигатели для истребителей МиГ-29.