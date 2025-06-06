Массированный удар по военным целям на Украине назвали ответом на теракты ВСУ

Массированный удар российских военных по военным целям на Украине ночью 6 июня стал ответом на террористические акты киевского режима. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Ночной массированный удар по военным целям на Украине — ответ на террористические акты киевского режима», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что все происходящее в рамках специальной операции на Украине, ежедневные действия бойцов — ответ на действия украинских властей, которые приобрели характеристики террористического режима.