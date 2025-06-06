Массированный удар по военным целям на Украине назвали ответом на теракты ВСУ

Песков: массированный удар по военным целям на Украине — ответ на теракты ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Массированный удар российских военных по военным целям на Украине ночью 6 июня стал ответом на террористические акты киевского режима. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Ночной массированный удар по военным целям на Украине — ответ на террористические акты киевского режима», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все происходящее в рамках специальной операции на Украине, ежедневные действия бойцов — ответ на действия украинских властей, которые приобрели характеристики террористического режима.

Ранее на видео попал ракетный удар ВС России по авиационному заводу «Мотор» в Луцке, выпускающему производит авиационные двигатели в рамках контрактов с Укрооборонпромом. Предприятие — единственное на Украине, которое ремонтирует двигатели для истребителей МиГ-29.

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