Владимир Зеленский посетил Чехию, где высказался о возможности продолжения чешской программы по закупке снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», — сказал Зеленский.

Он также сообщил о планах по развитию украинской военной авиации, включая увеличение количества учебных программ для пилотов и предоставление Украине истребителей F-16.

Ранее Зеленского уличили в желании сорвать парад Победы в Москве. Украинский президент отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. В Совфеде слова Зеленского о том, что Украина не может гарантировать безопасность посетившим парад Победы в Москве представителям других стран, назвали не более чем сотрясанием воздуха. Дмитрий Медведев предупредил, что 10 мая в Киеве может не наступить в случае провокаций в адрес России в День Победы.