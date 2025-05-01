Президент Украины Владимир Зеленский остерегается празднеств в Москве на 9 Мая и хочет, чтобы парад Победы не состоялся. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его мнению, Зеленский стремится сорвать парад, потому что тот является большим праздником для всего прогрессивного человечества. Парламентарий выразил уверенность, что попытки шантажа и запугивания со стороны украинского лидера ни к чему не приведут.

Парад Победы в Москве на 9 Мая демонстрирует несостоятельность мифа об изолированности России, добавил Чепа.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова Зеленского о возможных ударах по Москве. Он назвал украинского президента сумасшедшим, который своими высказываниями подтверждает, что является террористом.