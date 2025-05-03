Медведев: в Киеве может не наступить 10 мая из-за провокаций в День Победы

В Киеве может не наступить 10 мая в случае провокаций в адрес России в День Победы. Такое предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве», — отметил политик.

Он подчеркнул, что никто не ищет гарантий от Зеленского, а его слова — не более чем провокация.

«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — предупредил Медведев.

Зеленский отказался поддержать трехдневное перемирие на 9 Мая — он настаивает на прекращении огня на 30 дней. Украина идет по предложенной американцами модели, заявил глава государства.