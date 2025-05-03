Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина не может гарантировать безопасность посетившим парад Победы в Москве представителям других стран не более чем сотрясание воздуха. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, у России есть необходимые средства для обеспечения безопасности участников торжественного мероприятия на все 100%.

Поэтому угрозы являются не более чем сотрясанием воздуха, попыткой помешать провести парад на высочайшей политической ноте и удержать кого бы то ни было из гостей от приезда в Москву», — сказал он.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что 10 мая в Киеве может не наступить в случае провокаций в адрес России в День Победы.