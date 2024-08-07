Захарова заявила о «втором фронте» Украины в Африке

Захарова: Украина открыла второй фронт, поддержав террористов в Африке

Украина открыла «второй фронт» в Африке против России, поддерживая местные террористические группировки. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Зеленского решил открыть „второй фронт“ в Африке», — заявила она.

Так она прокомментировала сообщение, что Мали и Нигер приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной. Кроме них, резко негативно о политике страны в регионе отозвались Сенегал, вызвавший украинского посла Юрия Пивоварова, и Буркина-Фасо.

Захарова подчеркнула, что террористическая сущность киевского режима становится все более очевидной для всего мира.