Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом заявил представитель военного переходного правительства республики Амаду Абдраман в телевизионном обращении, его слова передало РИА «Новости» .

«Правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает <…> следующие меры: <…> немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной», — сказал он.

Также политик отметил, что Нигер обратился в Совет Безопасности ООН из-за «украинской агрессии» против Мали.

Ранее стало известно, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой террористов в Африке со стороны киевского режима. По мнению малийского правительства, украинская сторона нарушила суверенитет республики и поддержала международный терроризм.