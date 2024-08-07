Нигер разорвал дипотношения с Украиной вслед за Мали

Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Фото: Unsplash

Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом заявил представитель военного переходного правительства республики Амаду Абдраман в телевизионном обращении, его слова передало РИА «Новости».

«Правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает <…> следующие меры: <…> немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной», — сказал он.

Также политик отметил, что Нигер обратился в Совет Безопасности ООН из-за «украинской агрессии» против Мали.

Ранее стало известно, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой террористов в Африке со стороны киевского режима. По мнению малийского правительства, украинская сторона нарушила суверенитет республики и поддержала международный терроризм.

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