Власти Буркина-Фасо раскритиковали Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, атаковавших колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило издание Burkina 24 .

«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления терроризма», — подчеркнули власти.

Страна также подтвердила свою непоколебимую поддержку Вооруженных сил Мали в борьбе за свободу. Украине напомнили о священном принципе невмешательства во внутренние дела суверенного государства и призвали республику «взять себя в руки».

Бойцы ЧВК «Вагнер» пять дней вели ожесточенные бои с исламистами в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали. Коалиция вооруженных группировок заявила, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также бойцов из ЧВК «Вагнер».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обнаружил след Запада в нападении на бойцов в Африке. Он напомнил, что туарегов поддерживает Франция.