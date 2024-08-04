«Возьмите себя в руки». Поддержка Украиной повстанцев-туарегов в Мали вызвала скандал
Burkina 24: в Буркина-Фасо раскритиковали украинскую поддержку туарегов в Мали
Власти Буркина-Фасо раскритиковали Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, атаковавших колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило издание Burkina 24.
«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления терроризма», — подчеркнули власти.
Страна также подтвердила свою непоколебимую поддержку Вооруженных сил Мали в борьбе за свободу. Украине напомнили о священном принципе невмешательства во внутренние дела суверенного государства и призвали республику «взять себя в руки».
Бойцы ЧВК «Вагнер» пять дней вели ожесточенные бои с исламистами в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали. Коалиция вооруженных группировок заявила, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также бойцов из ЧВК «Вагнер».
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обнаружил след Запада в нападении на бойцов в Африке. Он напомнил, что туарегов поддерживает Франция.