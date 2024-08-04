«Возьмите себя в руки». Поддержка Украиной повстанцев-туарегов в Мали вызвала скандал

Burkina 24: в Буркина-Фасо раскритиковали украинскую поддержку туарегов в Мали

Ezequiel Scagnetti
Фото: Ezequiel Scagnetti/Global Look Press

Власти Буркина-Фасо раскритиковали Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, атаковавших колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило издание Burkina 24.

«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления терроризма», — подчеркнули власти.

Страна также подтвердила свою непоколебимую поддержку Вооруженных сил Мали в борьбе за свободу. Украине напомнили о священном принципе невмешательства во внутренние дела суверенного государства и призвали республику «взять себя в руки».

Бойцы ЧВК «Вагнер» пять дней вели ожесточенные бои с исламистами в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали. Коалиция вооруженных группировок заявила, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также бойцов из ЧВК «Вагнер».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обнаружил след Запада в нападении на бойцов в Африке. Он напомнил, что туарегов поддерживает Франция.

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