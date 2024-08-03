Африканская страна обвинила Украину в поддержке терроризма

МИД Сенегала вызвал посла Украины за поддержку атаки террористов в Мали

Объяснений потребовал МИД Сенегала от посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова за публикацию на странице ведомства в социальных сетях видео с поддержкой туарегов и участников исламской террористической группировки. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства африканской страны сообщило РИА «Новости» .

В МИД пояснили, что Пивоваров поддержал террористические атаки участников радикальных группировок, которые привели к большим жертвам среди Вооруженных сил Мали.

«Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала удивлено публикацией пропагандистского видеоролика на странице украинского посольства в Facebook*, который сопровождал комментарий посла с явной и безусловной поддержкой террористической атаки», — говорится в заявлении ведомства.

Украинскому дипломату посоветовали вспомнить об инструкциях, которые он получил перед началом своей работы, и строго придерживаться этих правил.

Среди Вооруженных сил Мали во время нападения повстанцев-туарегов и участников радикальных исламских группировок оказались бойцы частной военной компании «Вагнер».

В организации уточнили, что в ходе пятидневных боев погиб командир отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд и администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. Взятых в плен террористами бойцов освободили на следующий день.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул, что его ведомство имело отношение к нападению террористов. По его словам, туареги получили необходимую информацию для проведения своей операции.

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