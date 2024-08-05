Мали разорвала дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом терроризма

Фото: РИА «Новости»

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов в Африке. Об этом сообщил портал aBamaco.

Правительство переходного периода Мали негативно восприняло сообщение о том, что украинская сторона поддерживала повстанцев-туарегов. Последние в конце июля атаковали колонну правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», воюющих на их стороне.

По мнению малийских властей, Киев нарушил суверенитет республики, а также поддержал международный терроризм.

Ранее в ходе боев на севере Мали погибли 84 «вагнеровца» и 47 местных военнослужащих. Их колонна попала в засаду в пустыне во время песчаной бури.

До этого власти Буркино-Фасо осудили Украину за поддержку туарегов, посчитав это «восхвалением терроризма».

Ранее МИД Сенегала отреагировал на публикацию видео с туарегами на странице посольства Украины в стране, потребовав объяснений от украинского посла в Дакаре Юрия Пивоварова.

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