Мали разорвала дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом терроризма

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов в Африке. Об этом сообщил портал aBamaco .

Правительство переходного периода Мали негативно восприняло сообщение о том, что украинская сторона поддерживала повстанцев-туарегов. Последние в конце июля атаковали колонну правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», воюющих на их стороне.

По мнению малийских властей, Киев нарушил суверенитет республики, а также поддержал международный терроризм.

Ранее в ходе боев на севере Мали погибли 84 «вагнеровца» и 47 местных военнослужащих. Их колонна попала в засаду в пустыне во время песчаной бури.

До этого власти Буркино-Фасо осудили Украину за поддержку туарегов, посчитав это «восхвалением терроризма».

Ранее МИД Сенегала отреагировал на публикацию видео с туарегами на странице посольства Украины в стране, потребовав объяснений от украинского посла в Дакаре Юрия Пивоварова.