«Взяли в заложники». Отставку Кулебы в Раде назвали вынужденной

Дмитрия Кулебу вынудили покинуть пост министра иностранных дел Украины. Такое заявление сделала председатель комитета Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе. Ее процитировал украинский телеканал «Общественное».

«Выглядит так, что господина Кулебу или взяли в заложники, или заставили написать это заявление. И это, наверное, не совсем самостоятельное решение», — подчеркнула парламентарий.

Она также обратила внимание, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни сам Кулеба четко не объяснили причину отставки. На должность главы МИД республики утвердили Андрея Сибигу.

Вместе с Кулебой своих постов лишились еще несколько украинских чиновников, в том числе министр юстиции Денис Малюська и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кадровые перестановки на Украине зарубежные аналитики связали с борьбой за власть. Депутат Рады Александр Дубинский допустил, что украинский кабмин обновляют, чтобы создать видимость перемен для внешних наблюдателей, но на самом деле в нем нет смысла. Сам Зеленский попытался объяснить кадровые перестановки необходимостью усилить некоторые направления в правительстве.