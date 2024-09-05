Кадровые перестановки на Украине связали с борьбой за власть

Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в правительстве ради удержания власти и контроля над страной. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале .

Подобные решения являются странными на фоне сложившейся ситуации на поле боя, подчеркнул эксперт.

«Это немного похоже на перестановку стульев на „Титанике“ после столкновения с айсбергом», — сравнил аналитик.

По его словам, украинскому лидеру стоит обратить внимание на положение войск в Донбассе и коллапса в сфере энергетики.

Боевики ВСУ не могут удержать оборону, поэтому фронт в зоне СВО разваливается, объяснил ранее Меркурис. Самые мрачные новости приходят из района Торецка, добавил аналитик. Он предрек ВСУ потерю контроля над пятью городами ДНР в скором времени. Речь идет о Покровске, Селидове, Украинске, Курахове и Часовом Яре, сообщил RT.