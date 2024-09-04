Зеленский объяснил отставки в правительстве Украины

Фото: РИА «Новости»

Владимир Зеленский попытался объяснить кадровые перестановки в правительстве Украины. Его вечернее обращение к нации опубликовал украинский телеканал ТСН.

Политик заверил, что «осень будет крайне важной для Украины», поэтому было необходимо усилить некоторые направления в правительстве.

«Также будут изменения в офисе», — сказал Зеленский.

Политолог Алексей Чеснаков отметил, что изменения продаются населению как «обновление надежды». Но на самом деле ситуация свидетельствует о внутриэлитном напряжении на Украине. Масштабные перестановки в условиях кризиса могут обернуться сбоями в работе системы.

Ранее украинские чиновники забили тревогу из-за массовых увольнений. Они уверены, что Зеленский хочет консолидировать власть внутри своей администрации.

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