Стало известно, кто из украинских министров покинет должности

«Коммерсант»: Кулеба, Малюська и другие украинские чиновники оставят свои посты

Несколько украинских чиновников подали прошения об отставке. На фоне кадровых «перетряхиваний» в ближайшее время посты покинут глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Подробности о перестановках в украинском правительстве сообщил «Коммерсант» .

Утром 4 сентября стало известно, что прошение об отставке написал Кулеба, который занимал свой пост с марта 2020 года.

Кроме Кулебы свои посты пожелали покинуть вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, и ряд других чиновников. Издание отметило, что кадровые перестановки начались за две недели до визита украинской делегации в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи ООН.

Кулебу может заменить его заместитель Андрей Сибига. Экс-министр планирует плотно заняться работой над укреплением отношений Киева с НАТО.