Стало известно, кто из украинских министров покинет должности

«Коммерсант»: Кулеба, Малюська и другие украинские чиновники оставят свои посты

Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько украинских чиновников подали прошения об отставке. На фоне кадровых «перетряхиваний» в ближайшее время посты покинут глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Подробности о перестановках в украинском правительстве сообщил «Коммерсант».

Утром 4 сентября стало известно, что прошение об отставке написал Кулеба, который занимал свой пост с марта 2020 года.

Кроме Кулебы свои посты пожелали покинуть вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, и ряд других чиновников. Издание отметило, что кадровые перестановки начались за две недели до визита украинской делегации в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи ООН.

Кулебу может заменить его заместитель Андрей Сибига. Экс-министр планирует плотно заняться работой над укреплением отношений Киева с НАТО.

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте