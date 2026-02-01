В тысячи домов в Киеве после всеукраинского блэкаута не вернулось отопление

Кличко: более 3,4 тысячи домов в Киеве остались без отопления 31 января

Крупная авария в энергосистеме Украины привела к остановке работы киевского метрополитена и теплоснабжения более 3,4 тысячи многоэтажек преимущественно на правом берегу Днепра. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в телеграм-канале .

Внезапное отключение электричества по всей стране произошло 31 января. Кличко сообщил, что из-за низкого напряжения в сети остановились поезда метро, весь Киев остался без воды и тепла. Восстановление систем началось только после полудня.

«На левом берегу поставки воды уже возобновлены. В настоящее время на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах. Без отопления сейчас 3419 многоэтажек — преимущественно на правом берегу столицы», — сообщил мэр.

К вечеру коммунальщики восставили водоснабжение по всему городу, но около 2,6 тысячи домов по-прежнему оставались без тепла. Кличко заявил, что аварийные службы продолжат работать круглые сутки.

Жители Киева по совету руководства Деснянского района скупили наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией. Кличко призвал также запастись водой, едой и теплой одеждой.