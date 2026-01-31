Кличко призвал киевлян запасаться едой и водой

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию в энергетике города сложной и тревожной и призвал жителей готовиться к ее возможному повторению. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Киев 24» .

Кличко подчеркнул, что городские власти постараются сделать все, что в их силах, однако им понадобится помощь самих киевлян.

«Пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда, пожалуйста, сделайте запас питьевой и технической воды, еды, медикаментов», — сказал он.

Мэр украинской столицы добавил, что коммунальные службы продолжат вести работы по восстановлению работы киевского метро и объектов критической инфраструктуры. По его словам, городские власти усилили подготовку к возможным новым перебоям с электричеством.

Утром на всей территории Украины пропало электричество. В Киеве и других городах также не было отопления и водоснабжения. По сообщению обслуживающей организации, в стране вводили аварийные отключения.