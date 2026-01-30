В Киеве разобрали наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией

Жители некоторых районов Киева стали скупать в магазинах наполнители для лотков из-за проблем с канализацией в многоквартирных домах. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Некоторые киевляне, у которых замерзла канализация и не работает туалет, используют наполнители для кошачьих туалетов», — написали в телеграм-канале издания.

Также журналисты разместили фото и видео из местных магазинов. На снимках видно, что покупатель положил в тележку сразу несколько упаковок наполнителя, а на одном из видео жительница Киева показала силикагелевый наполнитель и отметила, что он устраняет все запахи.

Ранее глава Деснянского района Киева Максим Бахматов на фоне сложной ситуации с энергоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением в столице порекомендовал жителям при необходимости рыть ямы для туалетов и пользоваться наполнителями для кошачьих лотков.