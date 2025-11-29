Отставка руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрея Ермака, может повысить вероятность того, что Киев станет более сговорчивым на мирных переговорах. Такое мнение выразил в своей статье обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

По мнению эксперта, Ермак мешал мирному урегулированию, выступая против территориальных уступок со стороны Киева. Он подчеркнул, что после ухода главы офиса Зеленского администрация президента США Дональда Трампа получит больше свободы для «геополитических действий в отношении Украины».

Украинские антикоррупционные органы 10 ноября начали масштабную операцию «Мидас», чтобы разоблачить крупную коррупционную схему в энергетическом секторе. Этот скандал привел к глубокому кризису в украинской власти: парламент заблокировал работу, а некоторые депутаты, включая членов правящей партии «Слуга народа», потребовали отставки руководителя офиса президента Владимира Зеленского.

Накануне стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводили обыски в квартире и офисе Андрея Ермака, главы офиса президента. Ермак подтвердил проведение следственных действий. Позже в тот же день Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке.

После новостей об обысках у Ермака депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что против него могут возбудить около 170 уголовных дел. Ситуация для Ермака кажется безвыходной, считает он. Даже опытные юристы могут не справиться. Ермак заявил, что поедет на передовую после обвинений в коррупции.