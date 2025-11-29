«Я еду на фронт». Ермак заявил, что поедет на передовую после обвинений в коррупции

NYP: Ермак заявил, что собирается отправиться на фронт после отставки

Экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует отправиться на фронт после отставки с поста и обыска в своем доме. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на заявления самого политика.

Экс-советник направил сообщение журналистам вечером в пятницу сразу после подачи заявления об отставке. Он заявил о готовности к любым последствиям своего решения.

«Я еду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — написал Ермак.

Политик извинился заранее, если перестанет отвечать на телефонные звонки. Конкретные сроки и способ отправки на линию боевых действий он не уточнил.

«Мою честь осквернили, а мое достоинство никто не защитил, несмотря на то, что я был в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому; я еду на передовую. Мне противна грязь, которую льют в мой адрес, и еще противнее отсутствие поддержки от тех, кто знает правду», — еще раз объяснил свое решение экс-советник.

Обыск в квартире Ермака провело Национальное антикоррупционное бюро Украины. В тот же день Ермак подал в отставку.