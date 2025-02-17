В одной из киевских школ ученики показали сценку, в которой сотрудника ТЦК (аналог военкомата в России) ударом в лицо отправляют в нокаут. Видеозапись с фрагментом спектакля опубликовало издание «Страна.ua».

На видео во время танца, в котором участвовали девушки и парни, на сцену вышел молодой человек в форме и с накладным животом и начал важно указывать на танцевавших мальчиков, которые стали медленно расходиться. В какой-то момент один из танцоров резко подбежал к исполняющему роль военкома и одним ударом в лицо обрушил его на пол, после чего другие молодые люди утащили поверженного «военкома» со сцены. На этом сценка окончилась под бурные аплодисменты.

Позже администрация Дарницкого района Киева сообщила в Telegram-канале, что по факту этого представления, которое по данным чиновников показали в школе № 309, городские власти создали комиссию для оценки действий школьников и их наставников.

Ранее стали появляться сообщения, что в старших классах школ Украины почти не осталось мальчиков. Юноши массово бегут из страны, опасаясь мобилизации. Украинские издания сообщают, что после наступления 18-летия молодых украинцев не выпускают за границу. Поэтому родители школьников предпочитают вывезти их из страны, чем отдать в ряды ВСУ после совершеннолетия.

Кроме этого, на Украине происходят постоянные столкновения населения и сотрудников ТЦК, которые отлавливают мужчин на улицах. Так, в городе Николаеве женщина устроила взрыв у кафе, подойдя со взрывным устройством к сотрудникам ТЦК. Погибла сама женщина и один из военкомов.

В Черниговской области Украины двое вооруженных людей остановили автобус с военнослужащими и, представившись полицейскими, освободили двух мобилизованных.