Школы на Украине остались практически без мальчиков

В старших классах школ Украины почти не осталось мальчиков. Юноши массово бегут из страны, опасаясь мобилизации, сообщило издание «Страна.ua».

Блогер Алена Яхно рассказала, что 17-летний сын ее знакомой учится в одной из школ в Киеве, но все его одноклассники уехали из страны.

«Из класса остались только девочки. Морали не будет. Просто факт», — отметила она.

Авторы публикации напомнили, что после наступления 18-летия молодых украинцев не выпускают за границу. Поэтому родители украинских школьников более младшего возраста предпочитают вывезти их из страны, чем отдать в ряды ВСУ после совершеннолетия.

Ранее стало известно, что у школьников в Киеве в качестве развлечения появилась игра в ТЦК. Учителя попросили родителей предупредить детей о «последствиях небезопасной игры» в виде серьезных травм.