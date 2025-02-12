Псевдополицейские освободили двух мобилизованных на Украине

Нацполиция: в Черниговской области вооруженные люди забрали двух мобилизованных

В Черниговской области Украины группа вооруженных людей представилась полицейскими и освободила из автобуса с военнослужащими двух мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

«Двое фигурантов „подрезали“ автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин», — сообщили в ведомстве.

В нацполиции добавили, что сообщники действовали по предварительному сговору и рассчитывали инсценировать задержание силовиками двух мобилизованных мужчин, чтобы помешать им прибыть к месту службы.

Нападавшим заплатили за это по пять тысяч долларов (около 480 тысяч рублей) за каждого из двух военнообязанных.

В ведомстве добавили, что местные правоохранители совместно с сотрудниками СБУ уже задержали псевдополицейских.

Ранее военнопленный из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Евгений Германюк рассказал, что сотрудники ТЦК обманом мобилизуют многодетных отцов, игнорируя тот факт, что у них имеется отсрочка.