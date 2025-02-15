Женщина взорвала сотрудников ТЦК у кафе на Украине

«Страна.ua»: женщина подошла к военным и устроила взрыв у кафе в Николаеве

Женщина устроила взрыв у кафе в городе Николаеве. Погибли два человека, шестеро получили травмы, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, женщина с сумкой, внутри которой, предположительно, находилось взрывное устройство, подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования. После этого прогремел взрыв.

В результате два человека получили смертельные ранения — это сама женщина и один сотрудник ТЦК. Еще шесть человек пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее взрыв прогремел у здания территориального центра комплектования в Каменце-Подольском, пострадали четыре человека. В результате ЧП погиб мужчина.

До этого взрыв произошел в ТЦК в Ровно. Жертвой случившегося стал один человек, еще шестерых пострадавших доставили в больницу с ранениями.